Primavera 2. San Marino non si ferma. Battuta anche la Ternana

Anche la Ternana finisce nel carniere delle ragazze della Primavera della San Marino Academy, salite a quattro successi (e nove risultati utili) consecutivi e salite anche a -1 dal secondo posto occupato dal Cesena, fermo per il turno di riposo. A Domagnano apre i conti Iorio dopo 9’, ma la Ternana impiega pochissimo per rispondere al vantaggio biancoazzurro. Dopo aver incassato la rete di Senigaglia, però, le Titane tornano a condurre con Benatti, subito raggiunta nel tabellino da Terenzi. Fosso, al 74’, prova a riaprire una sfida che tuttavia non riserverà ulteriori scossoni.

Primavera 2. Girone B (14ª giornata): Lazio-Bologna 2-1, Res Roma-Vis Mediterrania 9-1, San Marino Academy-Ternana 3-2. A riposo il Cesena.

Classifica: Lazio 27; Cesena 24; San Marino Academy 23; Res Roma 17; Bologna 16; Ternana 11; Vis Mediterranea 0.