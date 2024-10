Primavera 2. Titane da tre punti, il Bologna va ko

Dopo essersi sbloccate in casa della Vis, le ragazze della Primavera della San Marino Academy centrano un’altra vittoria, la prima a Domagnano (4-2). Le titane di Piva sbloccano la gara contro il Bologna poco prima del quarto d’ora di gioco, con Terenzi. Iorio fa 2-0 al pronti-via della ripresa e qui il Bologna ha una rapida reazione che consente di accorciare con Ciamponi. Niente che metta in crisi le padrone di casa, di nuovo in gol con Benatti e poi con De Marsico, per un 4-1 parziale che viene poi ‘sporcato’, ma non messo in discussione, dal rigore di Paganelli. San Marino Academy: Forcellini; Fabbri, Carli (85’ Ceppari), Lombardi, Paolini (80’ Falvo), De Marsico, Benatti (80’ Primavera), Yazici, Iorio (72’ Girolomoni), Terenzi (85’ Saponaro), D’Aguì. All.: Piva.

Primavera 2. Girone B (6ª giornata): Lazio-Vis Mediterranea 14-1, Res Roma-Cesena 0-3, San Marino Academy-Bologna 4-2. Classifica: Cesena 14; Lazio 8; Ternana, Bologna, Res Roma 7; San Marino 6; Vis 0.