Primavera 3 e 4. Il Rimini frana a Lumezzane, l’Academy cede al Novara

È la prima giornata per il Rimini, la seconda per tutte le altre. Lo scorso fine settimana il campionato Primavera 3 dei biancorossi è iniziato, con un turno di ritardo, sul campo del Lumezzane. Senza niente in tasca. Cinque i gol subiti (5-0) dai giovani del Rimini che, anche loro travolti da un’estate di quelle da dimenticare dal punto di vista societario, si sono presentati ai blocchi di partenza con pochissimi allenamenti nelle gambe e anche senza un allenatore, dopo il ritorno di mister D’Alesio in prima squadra. Insomma, la Primavera biancorossa è solo lo specchio di quello che, più in generale sta accadendo in Piazzale del Popolo. Dalla prima squadra in giù. A Lumezzane in panchina si è seduto Mandola, tecnico dell’Under 17.

Primavera 3. Girone A (2ª giornata): Carpi-Alcione Milano 2-4, Lumezzane-Rimini 5-0, Mantova-Pro Patria 0-4, Pergolettese-Torres 2-1, Triestina-Arzignano Valchiampo 2-0, Virtus Verona-Carrarese 1-2.

Classifica: Alcione Milano, Lumezzane, Pro Patria, Pergolettese, Triestina, Carrarese 3; Carpi, Rimini, Mantova, Torres, Arzignano Valchiampo, Virtus Verona 0.

Un solo gol fa la differenza tra Novara e San Marino Academy nella prima giornata del campionato Primavera 4 al quale partecipano i titani, quest’anno allenati dall’ex allenatore del Rimini, Alessandro Brocchini. A far felici i padroni di casa piemontesi è stato Sharma, che ha colpito su rigore al tramonto del primo tempo. Un gol che la formazione della Repubblica poi non è più riuscita a recuperare. E’ finito con un pareggio, invece, il derby romagnolo tra Ravenna e Forlì. San Marino Academy: Cenci, Bindi (87’ Deronjic), Marinucci, Marani, Montali, Pennacchini, Meloni, Dell’Amore (80’ Arcangeli), Markaj (55’ Grandoni), Canarezza (80’ Cavallo), Molinari (55’ Mularoni). A disposizione: Della Balda, Delvecchio, Fratticci, Pasolini. Allenatore: Alessandro Brocchini.

Primavera 4. Girone A (1ª giornata): Novara-San Marino Academy 1-0, Forlì-Ravenna 2-2, Bra-Giana Erminio 0-3, Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 0-2, Livorno-Sambenedettese 7-3. A riposo il Trento.

Classifica: Novara, Giana Erminio, Dolomiti Bellunesi, Livorno 3; Forlì, Ravenna 1; San Marino Academy, Bra, Ospitaletto, Sambenedettese, Trento 0.