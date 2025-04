Primavera 3. I biancorossi perdono con l’ultima e dicono addio alla post season

La Primavera 3 del Rimini cade anche sul campo della Torres ultima della classe (2-1). Un finale di stagione complicato per la squadra di mister Biavati che, così, si allontana da quella zona playoff che appena fino a qualche settimana fa sembrava assolutamente alla portata. I biancorossi in Sardegna riescono a realizzare un solo gol, quello sul quale ha messo la firma Ciavatta. Ma non basta, il Rimini deve dire definitamente addio alla zona playoff quando manca una sola gara al termine della regular season. Rimini: Generali, Ciavatta, Manzi, Camiciottoli (37’ st Romualdi), El Archi, Drudi (25’ st Sposato), Mini, Padroni (25’ st Lepri), Capicchioni (19’ st Rubino), Conti, Jallow. All.: Biavati.

Primavera 3. Girone B (21ª giornata): Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-1, Lumezzane-Lecco 1-0, Mantova-Vis Pesaro 2-2, Pro Patria-Triestina 2-2, Torres-Rimini 2-1, Virtus Verona-Carrarese 1-3.

Classifica: Mantova 41; Carrarese 36; Pro Patria, Lecco 33; Triestina 32; Rimini, Virtus Verona 29; Arzignano Valchiampo 28; Pergolettese 26; Lumezzane 22; Vis Pesaro 17; Torres 14.