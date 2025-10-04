Primavera 3. I ragazzi di Danesi a caccia di punti in casa della Triestina

Difficile impegno in trasferta per la squadra Under 19 della Carrarese che questo pomeriggio alle ore 15 sarà di scena a Trieste nella terza giornata del girone A del campionato Primavera 3. Il gruppo del tecnico Andrea Danesi ieri mattina ha effettuato la rifinitura a Fossone per poi partire alla volta del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. "Sarà una partita difficilissima – ha anticipato il mister carrarino – contro una delle squadre candidate alla vittoria del campionato. Una società come la Triestina per tradizione non ha bisogno di presentazioni. Anche lei lo scorso anno ha disputato un ottimo torneo arrivando ai playoff. Sarà un test molto impegnativo ma nel quale siamo entusiasti di poterci misurare per vedere qual è il nostro valore ad oggi e quanto dobbiamo lavorare per limare eventualmente il gap dalle altre formazioni".

Così come nella gara interna col Carpi di sabato scorso, pareggiata per 0 a 0, gli azzurrini avranno due defezioni pesanti. Mancheranno due titolari come Samuele Liberali, che colpito da mononucleosi per un pochino sarà fuori dai giochi, e Giulio Baroncelli, mezzala di qualità alle prese con un infortunio muscolare rimediato nella trasferta di Verona. "Abbiamo una rosa ampia e competitiva – ha spiegato Danesi – e confido molto sul valore del gruppo". La primavera della Carrarese dopo due turni è imbattuta. Alla vittoria con la Virtus Verona ha fatto seguito il pari con il Carpi.

In classifica al momento ci sono solo 3 squadre a punteggio pieno: Pro Patria, Pergolettese ed Alcione Milano.

Gian. Bond.