Primavera 3. I ragazzi di Brocchini al Neri con la Triestina

Sarà la Primavera 3 di mister Brocchini oggi a fare da apripista al ’Romeo Neri’. Prima i giovani, poi in serata i ’grandi’ di Troise. Anticipando di qualche ora. Perché i ragazzi della Primavera biancorossa oggi affronteranno la Triestina davanti al pubblico amico scendendo in campo alle 13. Un match nel quale i ragazzi di Brocchini hanno tutta l’intenzione di cancellare l’ultimo passo fasso contro la Pro Vercelli. Impresa non semplice contro quella Triestina che occupa il secondo posto in classifica, a un solo punto dalla capolista Modena. Ma il Rimini ha voglia di riavvicinarsi alla parte alta della classifica e mettersi in tasca i tre punti che offre la decima giornata sarebbe un buon modo per farlo.

Primavera 3. Girone B (10ª giornata): Rimini-Triestina, Lucchese-Modena, Olbia-Carrarese, Pro Patria-Fiorenzuola, Pro Vercelli-Lecco, Arzignano Valchiampo-Pro Sesto. A riposo la Pergolettese.

Classifica: Modena 19; Triestina 18; Pergolettese 17; Pro Sesto 16; Pro Vercelli 14; Olbia 12; Pro Patria 11; Rimini 10; Lucchese 8; Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola, Carrarese 7; Lecco 3.