Primavera 3. I ragazzi di casa tornano al ’Neri’

Dopo aver lasciato tutto il bottino sul campo dell’Arzignano, oggi (calcio d’inizio alle 15) la Primavera del Rimini torna sul sintetico del ’Romeo Neri’ per affrontare la Carrarese. Buona chance per i biancorossi di agganciare i toscani in classifica, ma anche di battere un colpo in questa prima parte di campionato in cui alla squadra di mister Brocchini è riuscito soltanto un acuto, proprio davanti al pubblico amico, è con un’altra toscana: la Lucchese. Un successo pemetterebbe ai biancorossi di scalare qualche posizione in classifica.

Primavera 3. Girone A (6ª giornata): Triestina-Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola-Lecco, Pergolettese-Lucchese, Pro Patria-Pro Vercelli, Pro Sesto-Modena, Rimini-Carrarese. A riposo l’Olbia.

Classifica: Modena 12; Pergolettese 11; Pro Sesto, Triestina 9; Pro Vercelli, Pro Patria 7; Fiorenzuola, Carrarese 6; Olbia, Arzignano Valchiampo 5; Lucchese

4; Rimini 3; Lecco 1.