Primavera 3. I riminesi in casa della Pro Patria

Ha intenzione di rimettersi subito in marcia la Primavera 3 del Rimini che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) raggiungerà lo stadio comunale di Vanzaghello, nel Milanese, per affrontare la Pro Patria. I biancorossi di mister Brocchini sono reduci dalla battuta d’arresto casalinga contro il Fiorenzuola, arrivata dopo una serie di risultati utili consecutivi che ha risollevato i biancorossi in classifica. Da quella striscia positiva Satalino e compagni vogliono ripartire.

Primavera 3. Girone A (21ª giornata): Pro Vercelli-Olbia, Carrarese-Modena, Fiorenzuola-Triestina, Lecco-Arzignano Valchiampo, Pro Sesto-Pergolettese, Pro Patria-Rimini. Resta a riposo la Lucchese.

Classifica: Modena 47; Pergolettese 36; Pro Sesto 35; Pro Vercelli 31; Triestina 30; Olbia 24;

Pro Patria, Fiorenzuola 23; Rimini 22; Arzignano Valchiampo 21;

Lecco 20; Lucchese 12; Carrarese 9.