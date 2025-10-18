Primavera 3 Oggi al “Del Freo“ di Montignoso (ore 15) test importante per gli azzurrini di Danesi. "L’Alcione è una squadra ambiziosa»

Match cruciale per gli azzurrini di Andrea Danesi che questo pomeriggio allo stadio di Montignoso (ore 15) ospitano l’ambizioso Alcione Milano nella quinta giornata del campionato Primavera 3. "La partita sulla carta è difficilissima e per noi rappresenta un test importante – anticipa il tecnico azzurro – contro una delle candidate alla vittoria finale. L’Alcione è una società emergente che sta facendo bene. Il presidente vuol portare il club in Serie B e naturalmente hanno una Primavera ambiziosa".

L’Under 19 della Carrarese arriva a questa delicata sfida con alcune defezioni importanti. "Olivo e Lemmetti, i nostri due centrali, sono sempre infortunati e Liberali è alle prese con la mononucleosi – ha spiegato Danesi –. Recupereremo Ravecca che ha scontato la squalifica, questo sì, ma per il resto saranno i soliti che hanno ottenuto la bella vittoria di Vicenza. Dispiace avere qualche defezione ma il gruppo è sempre stato il valore aggiunto del mio concetto di gioco e quindi confido molto nei ragazzi che ho a disposizione. Andremo ad affrontare questa gara a viso aperto".