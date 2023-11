Primavera 3. Rimini in striscia . Pari con la Pro Patria

Continua il momento positivo della Primavera 3 del Rimini. I biancorossi, dopo due vittorie consecutive, infilano il terzo risultato utile mettendo in tasca un punto contro la Pro Patria. La squadra di mister Brocchini passa in vantaggio dopo appena sette minuti grazie al gol realizzato da Giometti. Rimini: Cerretani, Brisku, Nastase, Madonna (13’ st Tamburini), Diotallevi, Dipollina (31’ st Paganini), Volonghi, Cherubini (31’ st Fontanelli), Ciavatta, Giometti (36’ st Capicchioni), Satalino (36’ st Rubino). All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (8ª giornata): Olbia-Pro Vercelli 2-1, Modena-Carrarese 2-1, Pergolettese-Pro Sesto 3-0, Rimini-Pro Patria 1-1, Triestina-Fiorenzuola 5-1, Arzignano Valchiampo-Lecco 1-1. Riposa la Lucchese.

Classifica: Triestina 18; Pergolettese, Modena 16; Pro Sesto 15; Olbia, Pro Vercelli 11; Rimini 10; Pro Patria 8; Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola 7; Carrarese 6; Lucchese 5; Lecco 3.