Primavera 3. Titani, missione non impossibile

Si rimette in viaggio, con l’obiettivo di portare a casa dei punti, la Primavera 4 della San Marino Academy. Questo pomeriggio i biancazzurri di mister Cancelli saranno di scena sul campo del Legnago. Missione non impossibile per i titani che attualmente occupano il penultimo posto della classifica in condominio con la Giana Erminio, ma un solo punto dall’avversario di giornata. I veneti, infatti, sin qui hanno raccolto cinque punti e proprio come la squadra della Repubblica viaggia nella zona bassa della classifica del girone A.

Primavera 4. Girone A (7ª giornata): Legnago-San Marino Academy, Lumezzane-Arezzo, Mantova-Giana Erminio, Pontedera-Sestri Levante, Torres-Novara, Virtus Verona-Trento.

Classifica: Mantova 15; Virtus Verona, Torres, Novara, Lumezzane 11; Trento, Pontedera 7; Sestri Levante 6; Legnago 5; Giana Erminio, San Marino Academy 4; Arezzo 3.