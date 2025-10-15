Acquista il giornale
Primavera 4. Academy colpita e affondata. Ravenna a bersaglio sette volte

Prosegue il periodo complicato della Primavera della San Marino Academy. Anche il Ravenna si impone sui ragazzi di Brocchini, sempre...

di DONATELLA FILIPPI
15 ottobre 2025
Prosegue il periodo complicato della Primavera della San Marino Academy. Anche il Ravenna si impone sui ragazzi di Brocchini, sempre alla ricerca del primo risultato utile stagionale. Il 7-0 rimediato al ’Massimo Sbrighi’ viene aperto dalla doppietta di Berardi; poi, nel secondo tempo, ad allargare la forbice sono Castellacci, Girelli, Ruffino (doppietta anche per lui) ed il rigore di Raimondo al 3’ di recupero.

San Marino Academy: Cenci, Bindi (64’ Colombini), Baiardi, Fratticci (42’ Delvecchio), Marani, Pennacchini, Dell’Amore (64’ Deronjic), Mularoni (72’ Pasolini), Grandoni, Markaj, Molinari (46’ Arcangeli). A disp.: Della Balda, Mirchev, Tosi, Forcellini. All.: Brocchini.

Primavera 4. Girone A (4ª giornata): Giana Erminio-Sambenedettese 4-2, Dolomiti Bellunesi-Novara 1-3, Forlì-Bra 1-2, Ravenna-San Marino Academy 7-0, Trento-Livorno 5-0. A riposo l’Ospitaletto.

Classifica: Giana Erminio 10; Dolomiti Bellunesi 9; Ravenna 8; Trento, Novara 7; Forlì 4; Ospitaletto, Bra, Sambenedettese, Livorno 3; San Marino Academy 0.

