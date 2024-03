Primavera 4. I ragazzi di mister Cancelli si fermano in casa del Lumezzane

Arriva un altro 2-0 per la Primavera 4 della San Marino Academy, ma stavolta di segno opposto rispetto a quello di una settimana prima contro l’Arezzo. Il Lumezzane batte i ragazzi di mister Cancelli mandando a rete Folli nel primo tempo e Mazzocchi all’alba del recupero. Costringendo, così, la formazione della Repubblica a fermarsi a quota 20 in classifica. San Marino Academy: Chiarabini; Ugolini, Righi (58’ Caverzan), Renzi (79’ Riccardi), Ciacci, Medri, Gasperoni (66’ Marinucci), Vernazzaro, Moretti, Biondi (79’ Protti), Yazici (66’ Della Balda). A disp.: Casadei. All. Cancelli.

Primavera 4. Girone A (17ª giornata): Legnago-Pontedera 3-2, Lumezzane-San Marino Academy 2-0, Mantova-Trento (rinviata), Torres-Sestri Levante 0-2, Virtus Verona-Novara 0-0, Arezzo-Giana Erminio 2-2.

Classifica: Virtus Verina 34; Lumezzane 28; Torres 27; Mantova 25; Giana Erminio 24; Novara, Trento, Sestri Levante 22; Pontedera, San Marino Academy 20; Legnago 18; Arezzo 13.