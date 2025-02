Primavera 4. I titani si fermano con la Giana Erminio

Ancora una battuta d’arresto per la Primavera 4 del Rimini. La squadra di Cancelli cede alla Giana Erminio, che si fa bastare il gol di Mandelli per prendersi tutto il bottino in Repubblica. San Marino Academy: Casadei, Marinucci, Bindi, Vernazzaro (67’ Dell’Amore), Medri, Fratticci, Bugli (67’ Mularoni), Della Balda, Marfella (80’ Yazici), Righi, Ricci (57’ Protti). A disposizione: Cenci, Marani, Forcellini, Pasolini, Biondi. Allenatore: Nicola Cancelli.

Primavera 4. Girone A (16ª giornata): Alcione Milano-Novara 3-1, Caldiero Terme-Pontedera 0-0, Carpi-Trento 2-3, San Marino Academy-Giana Erminio 0-1, Union Clodiense-Legnago 2-5. A riposo il Sestri Levante.

Classifica: Pontedera 29; Alcione Milano 26; Novara 25; Carpi 22; Caldiero Terme, Trento 21; Giana Erminio 20; Legnago 19; Sestri Levante 16; Clodiense 10; San Marino Academy 8.