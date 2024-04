Primavera 4. L’Academy saluta i suoi tifosi mettendo in tasca un punto

L’ultima casalinga della formazione Primavera 4 della San Marino Academy si risolve con un buon pari in rimonta (1-1). Il Trento sblocca l’incontro di Dogana al 10’ con Puzic. I ragazzi di Cancelli impattano a tre minuti dal novantesimo con il rigore trasformato da Muratori. Un punto che permette ai biancazzurri di salire a quota 21 in classifica lasciandosi alle spalle l’Arezzo a quota 19. San Marino Academy: Chiarabini; Ugolini (83’ Muratori), Caverzan, Biondi (46’ Vernazzaro), Medri, Ciacci, Gasperoni (70’ Protti), Della Balda (70’ Cervellini), Moretti, Righi, Riccardi (79’ Forcellini). A disp.: Casadei, Valentini, Renzi. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (21ª giornata): Arezzo-Virtus Verona 0-3, Legnago-Sestri Levante 1-0, Lumezzane-Novara 1-2, Pontedera-Giana Erminio 1-3, San Marino Academy-Trento 1-1, Torres-Mantova 0-1.

Classifica: Virtus Verona 43; Lumezzane, Torres 34; Mantova 33; Novara 31; Giana Erminio 29; Sestri Levante 28; Trento 25; Pontedera, Legnago 24; San Marino Academy 21; Arezzo 19.