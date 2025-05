Primavera 4 trionfa contro Trapani: promozione in Primavera 3 con un 6-2

6 Trapani 2 (4-2-3-1): Taglioni; Monteiro, Boduri (1’ st Costantini), Oscurato, Fucci; Ferrara, Lovari (43’ st Mannarini); Celli (25’ st Edoziogor), Sussi, Camerini (Hajri 40’ st) Gulisano (25’ st Concetti). All. Bricca. TRAPANI (4-4-2): Maniscalco, Scalvino, La Commare, Brancato, Spinelli (1’ st Sadotti); Sciortino, Aromatico (8’ st Bellingardo), Regina (Ippolito 36’ st), Kubi;, Chiaia (36’ st mmucciato), De Caro (36’ st Orofino). All. Mazzara. Arbitro: Di Loreto di Terni Reti: Ferrara (9’ pt), De Caro (21’ pt), Sussi (36’ pt), aut. Taglioni (37’ pt), Camerini (3’ st), Sussi (12’ st), Gulisano (17’ st), Concetti (34’ st). Note: Ammoniti: Kubi, Sciortino,, Brancato,. Espulsi: Kubi Recupero tempi: 1’ + 1’ – Mancava solo il sigillo ad una stagione splendida e la Primavera 4 l’ha messo nella finale di ritorno playoff contro il Trapani. A Le Caselle è stata festa grande per gli amaranto di Andrea Bricca che hanno demolito i siciliani con un punteggio tennistico, imponendosi per 6-2, e conquistando la promozione in Primavera 3. Una prova di forza che ha certificato la superiorità della squadra aretina che si era già imposta nella sfida d’andata e che di fronte ai propri tifosi ha certificato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la superiorità giù manifestata per l’intera stagione regolare chiusa al primo posto nel girone. E’ finita con i giocatori a festeggiare insieme ai tanti tifosi presenti sulla tribune in un tripudio di bandiere e fumogeni amaranto e con Bricca portato in trionfo dai suoi ragazzi. Bastava un pari o addirittura una sconfitta di misura ed invece Fucci e compagni hanno esagerato anche se la gara è stata equilibrata nel primo tempo con il Trapani che aveva risposto al vantaggio iniziale di Ferrara (9’) con De Caro (21’). Nel finale della prima frazione l’ premeva sull’acceleratore e si riportava in vantaggio con Sussi (36’), ma un minuto più tardi una sfortunata autorete di Taglioni regalava il 2-2 agli ospiti. La svolta ad inizio ripresa quando il Trapani rimaneva in dieci per l’espulsione di Kubi. In superiorità numerica gli amaranto non lasciavano scampo agli avversari: Camerini siglava il 3-1 e poi ci pensavano ancora Sussi e poi Gulisano tra il 57’ e 62’ a chiudere definitivamente i giochi. Prima del triplice fischio c’è gloria anche per Concetti che fissa il punteggio sul definitivo 6-2. A fine gara la gioia di Bricca. "È una soddisfazione immensa. Lavoriamo per far crescere i ragazzi che è la priorità, ma vincere piace a tutti. Alla vigilia di questa doppia finale avevo qualche preoccupazione perchè eravamo rimasti fermi oltre un mese, ma i ragazzi sono stati eccezionali". Sul futuro il tecnico spera in una permanenza. "La mia intenzione è di restare qua. Parlerò con la società e spero che potremo proseguire insieme. Ringrazio tutti dal presidente, a Cutolo, ai dirigenti del settore giovanile Bertini, Foglia e Serrapica e una dedica anche al mio staff". Andrea Lorentini