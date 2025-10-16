Primavera. Biancazzurre a riposo forzato, ma con la testa già al Frosinone

Hanno osservato il proprio turno di riposo le ragazze della San Marino Academy che torneranno in campo sabato per il match in casa del Frosinone. Con la voglia di risalire qualche posizione in classifica con i due punti messi insieme nelle tre gare sin qui disputate dalle biancazzurre. Che sabato scorso hanno seguito da lontano quello che è successo durante la quarta giornata. Nella quale la capolista Napoli si è presa tutta in casa contro quella Ternana che, sin qui, ha raccolto un solo punticino in più delle titane e con una gara in più disputata. Alle spalle delle partenopee, ma già con più di qualche punto di distacco ci sono le due romane, Lazio e Res Roma, ma anche il Frosinone prossimo avversario della Academy che ha messo in tasca un punto contro la Lazio.

Primavera 2. Girone B (4ª giornata): Lazio-Frosinone 0-0, Trastevere-Res Roma 1-1, Napoli-Ternana 3-2. A riposo la San Marino Academy.

Classifica: Napoli 10; Lazio 5; Res Roma, Frosinone, Trastevere 4; Ternana 3; San Marino Academy 2.