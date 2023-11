Primavera. Biancazzurre battute dall’Arezzo e all’ultimo posto in classifica

L’Arezzo si impone sulle ragazze della formazione Primavera della San Marino Academy con un 3-0 che ha in Carcassi la marcatrice più ispirata. La numero 7 toscana apre i conti al 25’ del primo tempo con un tiro deviato per poi ripetersi nel cuore della ripresa, prima che Bonadies metta il sigillo definitivo sul successo amaranto. Le giovani biancazzurre restano, così, inchiodate all’ultimo posto in classifica con un solo punto guadagnato sin qui. San Marino Academy: Gallesio; Spataro, Falvo (74’ Benedettini), Bruciaferri (68’ Yazici), Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (68’ Luccaroni), Rizzi (54’ Gianni), D’Angelo, Cuciniello (54’ Terenzi). A disp.:

Basile, Ceppari, Penta, Lakbuichy. All.: Zaghini.

Primavera. Girone 1 (7ª giornata): Juventus-Roma 2-3, Hellas Verona-Fiorentina 0-3, Inter-Sampdoria 5-1, Milan-Parma 1-2, San Marino Academy-Arezzo 0-3, Sassuolo-Lazio 3-0.

Classifica: Roma 19; Juventus 18; Parma, Sassuolo 13; Inter, Milan, Fiorentina 12; Hellas Verona 10; Arezzo 9; Sampdoria 3; Lazio, San Marino Academy 1.