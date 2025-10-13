Primavera Blitz azzurro sul campo dell’Arzignano

ARZIGNANO VALCHIAMPO

0

CARRARESE

2

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Lotto, Temporin (46’ Mecenero), Dalla Riva, Markovic, Jamali, Biolo, Zorzetto, Tanferi (46’ Gori), Preto, Zanetti (70’ Tognon), Cotarba (70’ Faedo). A disp. Invaso, Gesua Sive Salvadori, Tessaro, Guerin, Giacomello, Rigoni, Marini. All. Scarani.

CARRARESE: Bencaster, Saitta, Nardini (62’ Bordoni), Romagnoli, Magherini, Bonci, Semilia, Fannucchi, Schragl (87’ Di Tonno), Baroncelli (87’ Bartoli), Bernabé (87’ Sartori). A disp. Bernardi, Poli, Vergassola, Zappelli, Sartori, Arrighi, Ciavarella, Donadel, Pieretti. All. Danesi.

Arbitro: Benetti di Vicenza.

Marcatori: 38’ Schragl, 70’ Fannucchi (rig.).

VICENZA – Con la prima squadra di riposo e oggi impegnata nel primo allenamento della settimana, la copertina del weekend è stata tutta per la Primavera azzurra che ha vinto a Chiampo contro l’Arzignano confermando un ottimo viatico. I ragazzi di Andrea Danesi hanno fatto 8 punti in queste prime 4 gare del campionato Primavera, delle quali ben tre giocate in trasferta. Contro l’Arzignano mancavano quattro titolari (Liberali, Olivo, Lemmetti e Ravecca) ma la squadra non ne ha risentito.

I vicentini sono partiti forti nei primi dieci minuti ma dopo è salita in cattedra la Carrarese che ha mostrato un grande possesso palla (70%), trame di gioco efficace e creato occasioni da rete a grappoli. Gli azzurrini hanno sbloccato il risultato al 38’ grazie al centravanti austriaco Schragl, che si è girato in area da attaccante vero.

Nella ripresa, dopo un’altra buona partenza dell’Arzignano, gli apuani hanno ripreso il comando e trovato il raddoppio al 70’ su calcio di rigore procurato da Bernabé dopo una grande incursione in area e trasformato da Fannucchi. I padroni di casa hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Gori al 92’. Da segnalare la sontuosa prestazione di Romagnoli al centro della difesa.

Nel prossimo turno, sabato alle 15, l’under 19 di mister Danesi ospiterà, sul campo amico di Montignoso, l’Alcione Milano che ha un punto in più. Questa la classifica del girone A: 12 Pro Patria e Pergolettese; 9 Alcione Milano e Virtus Verona; 8 Carrarese; 5 Mantova; 4 Triestina; 3 Lumezzane; 2 Carpi; 1 Torres, Arzignano Valchiampo e Rimini.

Gian.Bond.