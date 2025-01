Primavera. Buon pari col Torino per i baby bergamaschi. Vince l’Inter a Empoli, Diavolo ko con la Viola

Altro stop per il giovane Milan di Guidi, che dopo due pareggi consecutivi, cade nello scontro diretto contro la Fiorentina. A Milano decide il gol di Rubino, in rete dopo pochi secondi su assist di Tarantino. Approccio di gara pessimo per i rossoneri, mai vicini al pari. Solo al tramonto del match Eletu ha impegnato il portiere viola Vannucchi dalla distanza. Milan che resta al sesto posto e perde contatto con le prime posizioni. Successo di misura invece per l’Inter, corsara 1-0 ad Empoli con gol di Lavelli. I baby nerazzurri restano al quarto posto, avvicinandosi alla testa della classifica occupata da Roma (che ha frenato sull’1-1 contro un ottimo Monza) e Sassuolo. Giornata positiva anche per l’Atalanta, (0-0 e buon punto salvezza contro il Torino) e per la Cremonese, vittoriosa 3-0 sulla Lazio. Al.St.