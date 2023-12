Primavera. Camarda a segno, vittoria in extremis col Genoa

Se la Primavera rossonera sorride, quella nerazzurra si scontra ancora una volta con una pareggite che in campionato inizia a preoccupare minando il primato della truppa di Chivu. Ieri il Milan, con una grandissima rimonta nel finale di partita, ha battuto tra le mura amiche il Genoa mentre l’Inter è incappata nel quarto 1-1 consecutivo in casa del Monza. Una vetta, dunque, che rischia di essere persa oggi quando Lazio e Sassuolo scenderanno in campo contro Bologna e Juventus. Bravo il Diavolo a rispondere all’iniziale vantaggio del Grifone firmato Omar con le reti di Camarda (tornato al servizio di Abate) all’82’ e di Cuenca nei minuti di recupero, portandosi così a -1 dai cugini a una settimana dal derby della Madonnina fuoricasa: prima, però, è in programma la trasferta europea a Newcastle ma il passaggio del turno in Youth League è già al sicuro.

Di umore opposto l’Inter che sembra non saper più vincere nonostante sia imbattuta dall’inizio della stagione: al vantaggio arrivato grazie a una bordata di Stankovic da fuori area, ha risposto il monzese Antunovic sull’ennesima distrazione difensiva. In extra time gli ospiti hanno provato l’assedio all’area dei brianzoli, cercando la testa degli attaccanti con una serie di cross respinti dalla retroguardia biancorossa: il 3-1 in Coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta sembrava aver guarito la scarsa prolificità sotto porta dell’Inter che ora è già proiettata alla decisiva sfida con la Real Sociedad di martedì in Youth League. I.C.