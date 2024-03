Primavera. Insolito match mattutino per i biancorossi

Insolito appuntamento mattutino oggi per i ragazzi della Primavera 3 del Rimini che, alle 11, sul sintetico del ’Romeo Neri’ affronteranno la Pro Vercelli. Con il chiaro intento di tornare a mettere punti in tasca dopo le due battute d’arresto consecutive contro Fiorenzuola e Pro Patria. Due sconfitte che hanno inchiodato il Rimini a quota 22 in classifica, in compagnia dell’Arzignano Valchiampo. Ora serve uno scatto in avanti, anche se l’impegno contro la Pro Vercelli non sarà dei più facili.

Primavera 3. Girone A (22ª giornata): Rimini-Pro Vercelli, Arzignano Valchiampo-Pro Patria, Modena-Fiorenzuola, Olbia-Pro Sesto, Pergolettese-Carrarese, Triestina-Lucchese. Resta a riposo il Lecco.

Classifica: Modena 48; Pergolettese 37; Pro Sesto 36; Triestina 33; Pro Vercelli 32; Pro Patria 26; Olbia 25; Fiorenzuola 23; Rimini, Arzignano Valchiampo 22;

Lecco 21; Lucchese 12; Carrarese 10.