"Primavera": La Pantera affronta la Pro Sesto in casa

Penultima gara del 2023 per la "Primavera". I rossoneri affronteranno in casa, a Saltocchio, la Pro Sesto. Una gara alla portata dei ragazzi di Di Stefano che arrivano a questo appuntamento dopo il buon pareggio esterno nel derby contro la Carrarese. In classifica i baby della Pantera si trovano al terz’ultimo posto, con 9 punti, mentre i lombardi sono al quinto con 17. Una sfida sulla carta proibitiva, ma per questo non impossibile, perché proprio contro le formazioni più competitive i rossoneri hanno raccolto punti pesanti, come contro la Triestina.