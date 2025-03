Primavera. Scontro ad alta quota per i biancorossi

Tornano al ’Neri’ questo pomeriggio i ragazzi della Primavera 3 del Rimini per i novanta minuti contro la Virtus Verona terza della classe (inizio alle 14.30). Match in viaggio, invece, nel campionato Primavera 3 per la San Marino Academy in casa della capolista Alcione Milano.

Primavera 3. Girone A (18ª giornata): Arzignano Valchiampo-Lumezzane, Mantova-Torres, Pergolettese-Vis Pesaro, Rimini-Virtus Verona, Triestina-Carrarese, Lecco-Pro Patria.

Classifica: Mantova 35; Lecco 30; Virtus Verona 28; Rimini, Carrarese 26; Triestina 25; Pro Patria 23; Pergolettese 22; Arzignano Valchiampo, Lumezzane 18; Vis Pesaro 16; Torres 7.

Primavera 4. Girone A (18ª giornata): Alcione Milano-San Marino Academy, Carpi-Novara, Trento-Legnago, Clodiense-Pontedera, Sestri Levante-Caldiero. A riposo la Giana Erminio.

Classifica: Alcione Milano, Pontedera 29; Novara 28; Carpi, Legnago 23; Trento, Caldiero, Giana Erminio 21; Sestri Levante 17; San Marino Academy 11; Clodiense 10