PRIMAVERA. Violetti a Lumezzane per il primo exploit

Sarà un fine settimana pieno di impegni anche per le formazioni del settore giovanile amaranto. Domani la Primavera del tecnico Violetti va a caccia della prima vittoria stagionale a Lumezzane contro la formazione bresciana, che in classifica condivide il secondo posto con Virtus Verona, Torres e Novara. Trasferta anche per gli Allievi Under 17 di Bernardini: anche per loro l’avversaria è il Pineto, ma in Abruzzo, domenica alle ore 13. L’Under 16 invece gioca sempre domenica ma in casa, al centro sportivo Le Caselle alle 15, contro il Taranto: anche i ragazzi di Tuzzi inseguono la prima gioia stagionale. Il Pineto è sulla strada anche della Under 15, che affronterà gli abruzzesi in trasferta domenica alle 11. Infine, la Under 13 professionisti ospitano il Pisa, mentre la Under 13 esordienti domenica mattina, sempre in casa, affronta il Casentino.