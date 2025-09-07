Primo giro di giostra per il Tropical. Titani, rinviato il match col Termoli

Una giornata da ricordare. E non se la scorderà facilmente il Tropical Coriano, oggi al suo storico debutto nel campionato di serie D. In Toscana, esattamente allo stadio ’Mannucci’ di Pontedera, la matricola di mister Scardovi se la vedrà con il Tuttocuoio, club decisamente più esperto della categoria. Ma il Tropical non si farà tremare le ginocchia, questo è poco ma sicuro. "Non vediamo l’ora di scendere in campo – dice l’attaccante della squadra corianese Giovanni Pacchioni – e di iniziare questa nuova avventura. Determinazione, entusiasmo e la giusta carica dovranno essere le nostre armi". Ingredienti senz’altro essenziali per partire con il piede giusto. "Sarà una sfida importante, la prima di un percorso lungo e impegnativo, ma al quale arriviamo preparati, consapevoli del lavoro fatto sin qui".

Insomma, un debutto di quelli da ricordare cercando di incorniciarlo con qualche punto messo subito in tasca. Per i punti e per l’emozione del debutto, invece, dovrà ancora attendere il San Marino. Il match d’esordio che oggi i biancazzurri di mister Malgrati avrebbero dovuto giocare al ’Calbi’ di Cattolica contro il Termoli è stato rinviato al 17 settembre. Un rinvio chiesto e ottenuto dalla società del presidente Montanari per gli impegni dei propri giocatori con le Nazionali. Infatti, Filippo Fabbri e Alessandro Tosi sono stati convocati dal commissario tecnico della Nazionale di San Marino, Roberto Cevoli per l’impegno con la Bosnia ed Erzegovina di ieri sera e il match amichevole che i titani giocheranno a Malta.

Serie D. Girone D: Correggese-Cittadella Vis Modena, Lentigione-Crema, Palazzolo-Rovato Vertovese, Piacenza-Desenzano, Pistoiese-Imolese, Progresso-Pro Sesto, Sant’Angelo-Trevigliese, Sangiuliano City-Sasso Marconi, Tuttocuoio-Tropical Coriano. Girone F: Ancona-Ostia Mare, Atletico Ascoli-L’Aquila, Castelfidardo-Sammaurese, Chieti-Fortsempronese, Giulianova-Sora, Maceratese-Vigor Senigallia, Recanatese-Notaresco, Unipomezia-Teramo. Rinviata (17 settembre): San Marino-Termoli.