Primo ko per il Real Forte. Sconfitta con la Larcianese

Decisivi il rigore contro e l’espulsione di Gazzoli alla fine del primo tempo

di MICHELE NARDINI
16 ottobre 2025
Decisivo per il Real Forte Querceta l'episodio del rigore e dell'espulsione contro

Decisivo per il Real Forte Querceta l’episodio del rigore e dell’espulsione contro

REAL FORTE QUERCETA

1

LARCIANESE

2

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Franzoni, Porcellini (12’ st Mogavero), Piccione (21’ st Michelucci), Ricci, Nicolini, Battisti, Gazzoli, Pinna (7’ st Goh), Borselli, Lembo (15’ st Campo). Allenatore: Matteo Verdi.

LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Lucaccini, Marianelli, Martinelli, Belluomini, Crecchi (21’ st Bagni), Minardi, Falorni (29’ st Iannello), Rosselli (46’ st Tocchini), Ndiaye (15’ st Niccolai). Allenatore: Maurizio Cerasa.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Marcatori: 42’ pt Falorni (rig), 5’ st Rosselli, 49’ st Campo.

Note: Espulso al 40’ pt Gazzoli.

Ammoniti: Nicolini, Ndiaye, Belluomini.

QUERCETA – Primo ko stagionale per il Real Forte Querceta, sconfitto in casa per 1-2 dalla Larcianese. E così la sfida tra l’allievo Matteo Verdi e il maestro Maurizio Cerasa (grandi protagonisti nella stagione 2015-16 della storica promozione in serie D del Real Forte Querceta) va a favore del secondo, che sfrutta a pieno la superiorità numerica durata più di un tempo e centra un successo che mancava da quasi un mese. Verdi sorprende tutti e attua un profondo turnover: partono dalla panchina Mogavero, Michelucci, Campo e Goh, in attacco fiducia a Pinna, chiamato a sostituire l’infortunato Fantini. Parte più convinto il Real Forte Querceta che, nei primi minuti, costruisce almeno un paio di importanti occasioni per andare avanti. I versiliesi però non concretizzano (il solito limite che ha contraddistinto questa prima parte di campionato), e al 40’ arriva la svolta negativa dell’incontro: Gazzoli commette fallo in area da ultimo uomo: rigore ed espulsione e per il Real Forte è notte fonda. Dal dischetto Falorni fa 1-0 per la Larcianese e, a inizio ripresa, arriva anche il 2-0 ad opera di Rosselli. Verdi prova a rimettere in piedi la gara inserendo i titolari ma l’1-2 di Campo arriva troppo tardi, in pieno recupero. Festeggia Cerasa e la sua Larcianese; passo indietro per Verdi e il suo Real Forte Querceta.

Michele Nardini

© Riproduzione riservata

