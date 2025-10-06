Primo ko stagionale per la Colligiana. Niente da fare contro il Grassina

COLLIGIANA

1

GRASSINA

2

COLLIGIANA: Conti, Finetti, Gianneschi, Bartalini (30’ st Mariani), De Pellegrin, Simi (1’ st Donati), Calamassi (C)(17’ st Baccani), Cicali, Poli, Masini (37’ st Dini L.), Montagna. A disp.: Di Bonito, Batoni, Vitale, Nacci, Pierucci. All.: Guidi

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Arcadipane, Alfarano (46’ st Bartoletti), Calzolai, Fabiani, Dini F., Corsi, Frezza (48’ st Croci), Simoni (C)(37’ st Meini), Borghesi (22’ st Menga). A disp.: Morandi, Rus, Silli, Erpici, Stinghi. All.: Cellini

Arbitro: Rossomando (Salerno)

Reti: 2’ pt Frezza (G), 18’ pt Dini F. (G), 25’ st Cicali (C)

Note: angoli 3-2; ammonito Mariani, Alfarano; recuperi 0’ pt, 5’ st.

COLLE – Prima sconfitta stagionale della Colligiana, che a San Gimignano cede 2-1 al Grassina. Pronti, via e gli ospiti sono già in vantaggio: calcio di punizione dalla sinistra, la difesa Colligiana è impreparata e Frezza è fulmineo ad avventarsi su una sponda di un compagno rimessa al centro dall’altezza del palo destro e a battere Conti. E’ il primo gol in campionato subìto dalla Colligiana, ma non sembra scomporre i biancorossi, che iniziano subito a cercare il pari. E’ però ancora il Grassina a passare: al 18’ Federico Dini buca per la seconda volta la difesa biancorossa e segna il 2-0. La Colligiana è tramortita: la squadra non gira bene come e il Grassina regge in difesa, limitando al minimo le occasioni, tanto che al 37’ Bartalini è costretto a provarci dalla lunghissima distanza, con il pallone che sorvola di poco la traversa. In avvio di ripresa la Colligiana mostra segni di ripresa, alzando il baricentro e presentandosi diverse volte nella trequarti avversaria. Gli sforzi dei biancorossi sono premiati al 25’: il veterano Cicali (foto), sugli sviluppi di un fallo laterale, supera Bartoli. Ma il Grassina solo due minuti dopo sfiora la terza rete con un colpo di testa di Calzolai, respinto da Conti. La Colligiana continua a spingere, ma invano.

Marco Brunelli