Primo Memorial Filippo Baschieri a Ceparana: torneo Esordienti per beneficenza

In programma domani al campo sportivo ’Cipriano Incerti’ di Ceparana il primo ’Memorial Filippo Baschieri’, con 12 squadre categoria Esordienti. Il torneo è organizzato dagli amici da Baschieri con Comune, Ceparana Calcio e commercianti locali ed è intitolato al noto giocatore che ha militato nel settore giovanile dello Spezia fino al debutto con la maglia bianca in Serie C1, nella stagione 1989/90. Baschieri fu poi protagonista in molte altre compagini della nostra provincia, tra cui il Ceparana. Il torneo avrà anche una finalità benefica: parte del ricavato sarà devoluto alla Pubblica Assistenza locale.

Il programma: Girone Rosso: Ceparana, Follo, Santerenzina. Girone Nero: Arci Pianazze, Canaletto Sepor, Spezia. Girone Bianco: Ricortola, Rivasamba, Tarros Sarzanese. Girone Blu: Don Bosco Spezia, Montignoso, San Marco Avenza. Il via alle 9.30 con Ceparana-Follo e Pianazze-Spezia. Nel pomeriggio dalle 15 le varie finali con un girone per le terze classificate dei raggruppamenti, uno per le seconde, uno per le prime, che si giocheranno la vittoria del torneo.