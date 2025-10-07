Primo punto in trasferta. Bilò: "Il pareggio a Urbino certifica la nostra crescita»

"Sono soddisfatto dalla maturità con cui il mio Montefano ha affrontato la partita a Urbino". Lorenzo Bilò, allenatore dei viola, commenta il pareggio che segna anche il primo punto conquistato in trasferta. "Ho poi apprezzato - aggiunge - la reazione dopo lo svantaggio". Una trasferta positiva dopo quelle a Matelica e a Chiesanuova dove non sono stati raccolti punti. "Magari - ricorda - in quelle occasioni le prestazioni non sono state come quelle offerte contro Sangiustese e Urbania, tuttavia non meritavamo la sconfitta, specialmente a Chiesanuova. Interpreto quanto visto ultimamente come dei continui progressi e il punto conquistato a Urbino certifica la crescita del Montefano". Ma gli esami non finiscono mai e domenica ci sarà la gara interna con la Civitanovese. "Ho visto i rossoblù a Chiesanuova in Coppa Italia, ebbene mi hanno destato un’ottima impressione nella organizzazione e nella qualità dei singoli, davanti la Civitanovese ha giocatori abili a saltare l’avversario e a creare la superiorità numerica". In altre parole Bilò dice chiaramente di non dare peso ai 2 punti in classifica della Civitanovese.