Primo punto per il Rimini. Pari al ’Neri’ col Mantova

Sotto dopo 11 minuti, i biancorossi nella ripresa si rimettono in carreggiata

di DONATELLA FILIPPI
15 ottobre 2025
Il difensore del Rimini, Alessandro Fabbri

Primo punto della stagione per la Primavera del Rimini. È quello che i biancorossi, alla quarta di campionato, hanno ottenuto davanti al pubblico amico contro il Mantova (1-1). Gara in salita per il Rimini che dopo appena undici minuti va sotto, punita dal gol realizzato da Bellini. Ma i biancorossi non demordono e a dieci minuti dal novantesimo con Nava trovano il gol del pareggio. Quello che schioda il Rimini dallo zero in classifica, ma non dall’ultimo posto che i romagnoli condividono ora con Torres e Arzignano Valchiampo. I sardi non hanno raccolto nulla in casa contro la capolista Pro Patria, mentre l’Arzignano è uscito senza punti dalla partita casalinga contro la Carrarese. In vetta, invece, continuano a viaggiare di pari passo Pro Patria e Pergolettese che nell’ultimo turno hanno battuto rispettivamente Torres e Triestina portandosi a quota 12 in classifica, a punteggio pieno.

Primavera 3. Girone A (4ª giornata): Torres-Pro Patria 0-1, Alcione Milano-Lumezzane 4-0, Arzignano Valchiampo-Carrarese 0-2, Carpi-Virtus Verona 1-4, Pergolettese-Triestina 3-1, Rimini-Mantova 1-1.

Classifica: Pro Patria, Pergolettese 12; Alcione, Virtus Verona 9; Carrarese 8; Mantova 5; Triestina 4; Lumezzane 3; Carpi 2; Torres, Arzignano Valchiampo, Rimini 1.

