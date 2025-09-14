Acquista il giornale
Primo stop della Cdr contro una super Vianese

v.correggio 3 la pieve 1 PROMOZIONE B CORREGGIO: Neviani, Riccó, Bottoni, Corradi, Pedrazzoli, Casarini (68’ Aveni), Santini (71’ Davoli M.), Mustica (80’ Morandi), Benevelli (86’...

di DAVIDE SETTI
14 settembre 2025
Pallone

v.correggio

3

la pieve

1

PROMOZIONE B

CORREGGIO: Neviani, Riccó, Bottoni, Corradi, Pedrazzoli, Casarini (68’ Aveni), Santini (71’ Davoli M.), Mustica (80’ Morandi), Benevelli (86’ Davoli F.), Guidetti, Boccher. A disp. Morgotti, Davoli D., Carretti, Acquafresca, Ferrari. All. Carretti

LA PIEVE: Ortensi, Belfakir (65’ Pepe), Monari, Cantarello (59’ Boriani), Sghedoni, Casarano, Timperio (68’ Iazzetta), Montorsi (75’ Loussi), Cheli, Cataldo, Davitti. A disp. Borghi, Shanableh, Gilli, Orlandini, Libertino. All. Barbi

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Reti: 2’ e 78’ Benevelli, 59’ Guidetti, 81’ Davitti Note: ammoniti Casarini, Santini, Guidetti, Sghedoni, Pepe

Secondo ko in 2 gare per La Pieve, travolta a Rio dalla Virtus Correggio dopo aver colto due legni. Al 2’ il tiro di Benevelli supera Ortensi per l’1-0. Nella ripresa al 52’ colpo di testa di Cataldo sul palo. Al 59’ Boccher serve Guidetti che con un tiro preciso fa 2-0. Al 66’ rovesciata spettacolare di Davitti che fa tremare la traversa. Al 79’ Benevelli raccoglie il cross di Mustica e appoggia in rete per 3-0. All’81’ diagonale vincente di Davitti dalla destra, al 91’ Cheli sbaglia il rigore del 2-3.

© Riproduzione riservata

