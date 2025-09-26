Primo turno di Coppa Toscana. Ecco le squadre che vanno avanti

Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di Prima Categoria, che ha definito le qualificate all’interno dei triangolari. Il San Godenzo ha passato il turno, battendo il Reconquista con un netto 4-0. Per la squadra allenata da Giannoni doppiette di Barry e Camara. Il San Godenzo ha superato la Gallianese per migliore differenza reti.

Il Calenzano, battuto in casa dalla Pietà (rete decisiva di Toci), è stato eliminato insieme al Maliseti Seano. Qualificata anche l’Ideal Club Incisa, grazie al pareggio per 1-1 sul campo dell’Audace Legnaia (vantaggio ospite di Espinosa, pareggio locale di Failli). Nel triangolare era già stato eliminato il Barberino.

Il Porta Romana passa il turno grazie al netto 3-0 sul Chianti Nord (a segno Nencioni e Vargas con una doppietta). Fuori l’Audace Galluzzo Oltrarno. L’Isolotto vince per 2-1 sul campo dello Sporting Arno e si qualifica: per gli ospiti gol di Bercigli e Virgili, per i padroni di casa a segno Barletti.

Eliminata La Nuova Novoli. Il Daytona passa il turno con la rimonta sull’Albacarraia per 3-2. Per i locali doppietta di El Hani (con un rigore) e rete di Scanavini; per gli ospiti gol di Ricci e Basolu. Nel triangolare eliminato il Poggio a Caiano.