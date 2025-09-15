Primo urrà della Pistoiese. Colpo esterno di rigore

rovato vertovese

0

pistoiese

1

ROVATO VERTOVESE (3-5-2) Offredi; Vallisa (19’ st Lleshaj), Gauli, Suardi; Kasa, Sangiorgi, Cattaneo (27’ st Bertuzzi), Signoroni (19’ st Faggiano), Basani; Bertazzoli, Messedaglia (27’ st Pelamatti). A disp. Villa, Pegoraro, Lazzaroni, Kante, Zambelli. All. Belotti

PISTOIESE (3-5-2) Arlanch; Costa Pisani, Gennari, Bertolo; Kharmoud, Alluci (Polvani dal 40’ st), Maldonado (Biagi dal 15’st.), Campagna (Rossi dal 32’st.), Pellegrino (Bastianelli dal 19’st.); Pinzauti, Alagna (Diallo dal 25’st.). A disp. Giuliani, Simeri, Polvani, Cuomo, Russo.

All. Andreucci

ARBITRO Cafaro di Alba-Bra

MARCATORE Pinzauti su rig. al 31’ pt

NOTE Ammoniti Costa Pisani e Diallo

PALAZZOLO (Bs)

Primi tre punti della stagione per la Pistoiese che espugna di misura il Comunale di Palazzolo sull’Oglio. A cadere è stata la Rovato Vertovese, che però, soprattutto nel secondo tempo, ha messo più volte a rischio l’imbattibilità della squadra arancione, salvata in un paio di occasioni da un superlativo Arlanch. Il portiere della Pistoiese è stato il migliore in campo per distacco e si è reso protagonista di tre interventi decisivi ai fini del successo finale. Il gol della vittoria ha portato la firma di Lorenzo Pinzauti, che al 31’ ha siglato la rete decisiva su calcio di rigore, guadagnato in precedenza da Kharmoud.

Nel complesso l’Olandesina ha disputato un ottimo primo tempo, creando numerose chance per andare a segno, ma peccando ancora una volta di incisività negli ultimi metri. Già dopo ottimi minuti gli ospiti sono andati vicini al vantaggio con Pellegrino, che da centro area ha spedito la sfera alta di poco. Il match è poi proseguito sulla sinfonia di un assolo a tinte arancioni: coi tentativi, in ordine, di Alagna e Pellegrino di testa e di Maldonado dalla distanza tutti terminati senza esito positivo. Il muro della Rovato è crollato al minuto 30 quando Kharmoud, dopo essersi inserito in area palla al piede, è stato toccato fallosamente da Cattaneo:. Dagli undici metri si è presentato Pinzauti che con un destro potente e preciso ha battuto Offredi siglando lo 0-1.

Nella ripresa i lombardi sono rientrati in campo con un piglio ben diverso, iniziando a mettere in crisi la retroguardia arancione, salvata a più riprese da Arlanch. Il portiere ex Sudtirol ha compiuto un vero miracolo su Sangiorgi al 13’, ripetendosi poi al 17’ su un tiro in diagonale di Messedaglia. Nel finale di partita, nonostante i tanti cambi da un lato e dall’altro, la Pistoiese è riuscita a resistere agli assalti dei bresciani e a tenere inviolata la propria porta, tornando in Toscana con una vittoria importante per il morale e per la classifica.

Michele Flori