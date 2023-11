Priore stende il Ponsacco. Il Montervarchi respira

PONSACCO

0

MONTEVARCHI

1

PONSACCO: Fontanelli, Fasciana (76’ Sivieri), Bardini (77’ Innocenti), Macchi, Panattoni, Nieri, Milani, Mogavero (61’ Matteoli), Regoli, De Vito, Remedi. All. Bozzi

MONTEVARCHI: Spurio, Francalanci, Muscas, Vitali Milton (61’ Pardera), Priore (84’ Cheddira), Quaresma, Conti, Stefoni (63’ Artini), Lischi, Virgilito (60’ Buoncompagni), Casagni. All. Calori.

Arbitro: Waldmann di Frosinone RETI: 74’ Priore.

Note - Spettatori: 300 circa.

PONSACCO - Si interrompe al Comunale di Ponsacco il tris di sconfitte consecutive del Montevarchi. E’ stata una gara carica di tensione per l’importanza della posta in palio in uno scontro considerato dalla classifica diretto per allontanarsi dalla zona playout. E’ stata una battaglia a viso aperto, ed entrambe le formazioni hanno cercato la vittoria il Ponsacco allineando le due punte Panattorini Nieri assistiti dal debuttante Mogavero, menre il Montevarchi agiva con Priore, Casagni e le iniziative di Virgilito, molto ben protetti da una difesa attenta con un buon Francalanci. Le occasioni per poter passare in vantaggio sono state sporadiche da entrambe le parti. Ripresa cardiopalma per un fallo di mano in area di Francalanci che l’arbitro ha sorvolata. Attorno alla mezz’ora del secondo tempo l’episodio che decide l’incontro. Azione insistita della squadra di Calori che guadagna una calcio di punizione dai 16 metri. La traiettoria impressa alla palla da Priore è perfetta e centra in pieno il sette di un incolpevole Fontanelli. Il Ponsacco sfoga tutte le energie nel finale e mister Bozzi tenta le ultime carte inserendo anche l’esordiente Sivieri ma il fortino del Montevarchi rimane inviolato. Luciano Lombardi