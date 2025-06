Pro Patria: attesa per la riammissione in Serie C e nuovo piano quinquennale

BUSTO ARSIZIO (Varese)La Pro Patria aspetta la possibile riammissione in Serie C (dopo il fallimento della Lucchese) per riscattare la retrocessione sul campo, ma già pensa al futuro ripartendo dal direttore sportivo Sandro Turotti, uno dei migliori della categoria. Nella conferenza di ieri allo stadio Carlo Speroni è stato fatto il punto anche sull’assetto societario che vede la presidente Patrizia Testa con il 51% delle quote e la Finnat Fiduciaria Spa con l’avvocato Rosanna Zema al 49%. "Si riparte con questo assetto – ha dichiarato la presidente biancoblù Testa –, ma si lavora alla pari, insieme, con l’unico obiettivo di fare bene nell’interesse della Pro Patria". Aspettando buone notizie in merito al ritorno nel calcio professionistico, l’avvocato Zema ha aggiunto: "Lavoriamo per un piano almeno quinquennale e la gestione di Patrizia Testa ci permette di guardare con fiducia al futuro".

Il direttore sportivo Turotti è la miglior garanzia tecnica per il progetto tecnico del club di via Cà Bianca: "Dopo l’epilogo di una stagione così amara, ripagherò ancora di più la fiducia, ripartiamo tutti da zero", ha promesso Turotti. I paletti strategici per la prossima stagione sono dunque fissati con piena intesa all’interno della società e l’intenzione, una volta che sarà possibile riabbracciare la Serie C completati i relativi iter burocratici, è di andare a disputare un campionato da protagonista.

Luca Di Falco