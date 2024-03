Pro Patria, scatta la festa. Seconda promozione di fila

Per una volta partiamo da chi festeggia. A meno di 12 mesi dal salto dalla D alla C2 a punteggio pieno la Pro Patria San Felice ha infilato la seconda promozione di fila, conquistando con un turno di anticipo il ritorno in C1. I giallorossi, dominatori da inizio anno con 15 vittorie in 17 gare, 111 reti segnate e appena 27 incassate hanno battuto ieri 7-4 il Ponte Rodoni, tenendo a 5 punti lo Shqiponja (3-0 nel big match al Guastalla). Una grande cavalcata per la truppa del presidente Umberto Dondi, allestita con sagacia dal ds Angelo Vincenzi e portata al doppio salto da coach Lorenzo Greco. Per stappare lo champagne è servito il brivido dello 0-2 iniziale, ribaltato già a metà gara (4-2) dai gol di Salerno, Guerra e Spatari (2). Nella ripresa altri due gol di Salerno e la chiusura di Asmaoui hanno tenuto a distanza i ferraresi, prima della festa finale.

"La società ha allestito una squadra molto competitiva – le parole di coach Greco – e abbiamo rispettato le previsioni e di tutto l’ambiente, siamo molto contenti per questo secondo salto di fila". Per i giallorossi però non è finita, perché c’è ancora in piedi il possibile "triplete" essendo ai quarti di Coppa di C2 e in semifinale di Coppa Velez.

Serie A2 Elite. Torna senza punti da Mestre il Modena Cavezzo, anche se la sconfitta per 4-3 con gli arancioneri è indolore per la truppa di Sapinho, visto che dietro cadono anche Altovicentino (che rimane penultimo a -14) e Fenice (terz’ultima a -2) e la salvezza a 4 gare dalla fine è sempre più vicina. Gialloblù avanti due volte nel primo tempo con Dudu Costa (rimpallo da corner) e col tap in di Gargantini e due volte ripresi dai lagunari (2-2 al riposo grazie a Martins e all’ex Pires), che poi nella ripresa sono scappati sul 4-2 (Bordignon e ancora Martins) e a nulla è valso il 3-4 su punizione di Jezin a 40 secondi dalla fine.

Serie C1. Il derby conferma il gran momento del Montale che batte 6-4 il Sassuolo (terzo posto ora a rischio a +2 sul X Martiri a 2 gare dalla fine) e vede la salvezza diretta (Parma +2) mai così vicina: ci pensano Di Modugno (2), Degli Esposti, Cellurale e Meschini a firmare l’impresa sui cugini.

Serie C2. Non solo la festa della Pro Patria. L’Emilia batte 5-1 il fanalino Bondanello (due volte Casarini, poi Roggiani, Rinaldi e Venturelli) e tiene aperta la porta playoff col 5° posto, anche se nell’ultima giornata l’attuale -11 dallo Shqiponja deve diventare almeno -9 per poter far giocare la semifinale. Torna con un punto da Ferrara il Nonantola che pareggia 3-3 col Ludovico grazie ai gol di Piccinini (2) e Cappuccio.

Serie D. La Virtus chiude la stagione con un ko 6-1 a Cavriago per mano del Phoenix (rete di Cenci).