La Pro Patria retrocede in serie D: fatale la sconfitta a Vercelli

Busto Arsizio, 18 maggio 2025 – Retrocede in serie D la Pro Patria, sconfitta di misura al Silvio Piola dalla Pro Vercelli, fresca di passaggio ad una nuova proprietà. Ai tigrotti di Busto Arsizio, in completo rosso da trasferta per l’occasione, sarebbe stato sufficiente pareggiare l’incontro dopo il successo di sabato scorso tra le mura amiche dello stadio Carlo Speroni e invece il verdetto a fine stagione, con il match di ritorno nel playout contro le bianche casacche, è stato fatale al club della presidente Patrizia Testa.

Galeotta la sconfitta a Vercelli

Un primo tempo brutto sul piano dello spettacolo, in cui ha prevalso la paura di incassare un gol. Fino al 44’, quando Romairone, al suo primo gol nel calcio professionistico, ha raddrizzato il bilancio della sfida tra andata e ritorno.

Fatale l’errore del difensore Alcibiade nel respingere un pallone che Romairone, in area da solo, aggiusta sul destro per poi battere Rovida a fil di palo. Tre minuti dopo paura per Comi, dopo una testata fortuita in uno scontro con Renault: il capitano dei bicciolani, cosciente, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella tra gli applausi di tutti i tifosi presenti allo stadio, compresi i 400 bustocchi al seguito della propria squadra.

Ad inizio della ripresa, Coppola e Citterio sostituiscono i protagonisti dell’impatto aereo di fine frazione precedente. Al 10’ corner di Pitou, Coccolo prolunga di testa e Citterio da due passi manda fuori una clamorosa occasione.

Cinque minuti dopo, il tiro centrale di Piran viene deviato in corner, mentre al 23’ Romairone spreca il raddoppio in contropiede. A 9’ dalla fine la Pro Vercelli si salva dopo una mischia furibonda a seguito di un calcio piazzato, negando alla Pro Patria il gol del pareggio. Alcibiade manda alle stelle nel finale l’ultima occasione, che avrebbe significato la permanenza in serie C.