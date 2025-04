Pro Patria sfida Pro Vercelli per evitare la retrocessione in D

BUSTO ARSIZIO (Varese)

L’ultima parola sulla permanenza o meno in C della Pro Patria la dirà la doppia sfida tra il 10 e il 17 maggio con la Pro Vercelli (andata al Carlo Speroni e ritorno al Silvio Piola). Ai biancoblù della presidente Patrizia Testa servirà segnare un gol in più delle bianche casacche per scongiurare la retrocessione in D. La squadra di Massimiliano Caniato e Massimo Sala dovrà dunque interpretare nel modo migliore la sfida con l’altra Pro. Per il ds Sandro Turotti (nella foto) il bilancio stagionale è però logicamente rinviato a dopo lo spareggio: "Scegliere l’avversario non è una cosa che mi piace e visto che abbiamo rischiato la retrocessione diretta, l’obiettivo di raggiungere i playout è stato centrato. A Crema ci poteva essere qualcosa in più, ma ce lo siamo giocato con degli errori. Sfideremo la Pro Vercelli: dobbiamo pensare solo alle due partite che rimangono, tutti assieme, preparandoci bene. Speriamo - aggiunge - di recuperare un po’ di giocatori: del campionato, ne parleremo a fine playout, poi ci saranno tutti i processi. C’è amarezza, ma occorre pensare a ciò che ci aspetta: ci conosciamo bene con la Pro Vercelli. Alla fine, senza un rigore dato al 93’ (proprio a Vercelli ndr) di cui oggi non abbiamo ancora capito il perché, potevamo giocarci con la Pergolettese la salvezza diretta: il calcio può toglierti tanto e darti anche tanto. Vedremo".

Luca Di Falco