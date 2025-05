Pro Patria sfida Pro Vercelli nei playout per la salvezza in Serie C

BUSTO ARSIZIO (Varese)Inizia la sfida per la salvezza della Pro Patria: oggi alle 17.30 allo stadio Carlo Speroni riceve la Pro Vercelli per il primo atto dei playout. Il secondo andrà in scena sabato prossimo sempre alla stessa ora, al Silvio Piola e i tigrotti biancoblù per restare in C dovranno, considerata la classifica di regular season, cercare di spuntarla sulle bianche casacche almeno di un gol, altrimenti sarà retrocessione in D. L’allenatore Massimiliano Caniato (nella foto) ha insistito sul fattore concentrazione: "La gara non è sola questa d’andata, ma anche il ritorno: bisogna mediare bene le forze fisiche e le energie mentali su 180’. Non è facile la mediazione delle emozioni in una squadra giovane come la nostra, dovranno essere smussati i picchi emozionali che fanno parte di questa fase finale della stagione. Fino all’ultimo nessuno contava sui playout, dunque andiamo a giocarceli". Ha aggiunto poi capitan Gianluca Nicco: "Siamo due squadre che si ritrovano ai playout: saranno due gare difficili, possiamo fare bene, dobbiamo essere squadra, rimanere tranquilli. Speriamo di finire bene".

Probabile formazione (3-4-2-1): Rovida; Reggiori, Alcibiade, Cavalli; Somma, Nicco, Ferri, Piran; Rocco, Pitou; Beretta.

Luca Di Falco