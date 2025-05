Pro Patria sfida Pro Vercelli per restare in Serie C: decisiva la gara di ritorno

BUSTO ARSIZIO (Varese)Basterà evitare la sconfitta alla Pro Patria per restare in Serie C. Appuntamento oggi alle 17.30 al “Silvio Piola“ nella sfida di ritorno del playout con la Pro Vercelli. Sabato scorso i tigrotti biancoblù con un lampo di capitan Ferri riuscirono ad avere ragione delle bianche casacche, chiamate ora a vincere per scongiurare la retrocessione. Se la coppia Caniato-Sala sulla panchina biancoblù potrà permettersi di confermare l’undici vittorioso di sabato scorso, agli avversari guidati da Gardano toccherà presumibilmente invece tentare qualcosa di diverso, nell’assetto quasi a specchio del 3-5-2 che avrebbe a questo punto poco senso dal punto di vista della finalità strategica di salvarsi, per provare a ribaltare l’esito di questo spareggio.

Nella conferenza stampa allo stadio Carlo Speroni, dopo la rifinitura per preparare la partita che deciderà la stagione, mister Massimiliano Caniato ha dichiarato: "Sono 50 e 50 le possibilità: le chances sono suddivise anche perché noi dobbiamo cercare di mantenere il vantaggio fino al 180° visto che giocheremo i secondi 90’. Dobbiamo arrivare a questa partita con la giusta serenità e con i giusti stimoli, senza paure di alcun tipo, ma con la consapevolezza che sarà una gara tosta in cui l’avversario metterà in campo tutto e noi dovremo essere bravi e abili a rintuzzare ogni loro iniziativa e magari essere capaci di fare un altro gol". "Una sfida come questa – ha sottolineato il tecnico bustocco – si prepara più nella testa che nelle gambe: ci deve essere consapevolezza del nostro valore, della rincorsa che si è fatta in questa fase finale della stagione, come si è approcciato specie nella ripresa dell’ultima gara con la Pro Vercelli. La squadra ha esibito un buon gioco e prestazioni di livello importante. Certo, al Piola non sarà facile, ma lo sappiamo: sarà decisivo il nostro atteggiamento, servirà lucidità".

Capitan Ferri, match winner all’andata, ha poi aggiunto: "È stata una settimana piena di entusiasmo, abbiamo lavorato bene e fatto quello che occorreva. Sappiamo bene che cosa ci aspetta a Vercelli: la partita sarà molto difficile, abbiamo un vantaggio, ma è minimo e quindi andiamo là come se fossimo ancora sullo 0-0 per fare la nostra prestazione". Arbitrerà Dario Madonia della sezione di Palermo con Luca Capriuolo di Bari e Pierpaolo Carella de L’Aquila in qualità di assistenti, Erminio Cerbasi di Arezzo come quarto ufficiale di gara.

Probabile formazione (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Alcibiade, Coccolo; Piran, Ferri, Mallamo, Barlocco; Pitou, Rocco; Beretta.