Pro Patria: speranze di riammissione in Serie C dopo il fallimento della Lucchese

BUSTO ARSIZIO (Varese)Dal consiglio di Lega odierno la Pro Patria potrebbe avere un primo positivo segnale per quella che sarà la riammissione nel campionato di C. Per il club biancoblù di via Cà Bianca il fallimento della Lucchese, dovrebbe spianare il ritorno nel calcio professionistico dopo l’amara retrocessione maturata al playout con la doppia sfida con la Pro Vercelli. I tigrotti biancoblù della presidente Patrizia Testa (nella foto), che è pure consigliere di Lega, sperano fortemente nella riammissione nel terzo campionato nazionale. A spingere per questo verdetto la gestione virtuosa della società portata avanti anche in questa stagione dalla presidente Testa e dai suoi collaboratori perché come ebbe a dire il direttore sportivo biancoblù Sandro Turotti, specialmente dopo lo spartiacque della pandemia, "sono i presidenti i veri top player del calcio al giorno d’oggi", garantendo impegno, solidità e sostenibilità in uno scenario difficile. La riammissione è la via più diretta per il ritorno in C rispetto all’ipotesi del ripescaggio e perciò presentarsi con conti in ordine e adempimenti rispettati, per la Pro Patria sarà l’arma in più. Intanto mercoledì pomeriggio, in vista della nuova stagione, la proprietà terrà una conferenza allo Speroni. Luca Di Falco