Pro Patria vince di misura contro Pro Vercelli nel playout d'andata

BUSTO ARSIZIO (Varese)Nel playout d’andata allo stadio Carlo Speroni davanti a 1.886 spettatori la Pro Patria passa di misura con la Pro Vercelli: il verdetto definitivo passa a sabato prossimo, quando al Silvio Piola si disputerà la gara di ritorno. Il primo quarto d’ora di gara scorre via senza particolari sussulti. Gli ospiti, schierati con un 3-5-2 al cospetto del 3-4-2-1 della squadra bustocca - che all’ultimo deve rinunciare a Somma e Toci - riescono a controllare il gioco e al 22’ ci prova Barlocco, ma la sua mira non è quella delle giornate migliori. La partita fatica a sbloccarsi, ma chiaramente questo è l’interesse delle bianche casacche, per l’occasione in completo da trasferta. Alla mezzora è la volta di capitan Ferri, ma Franchi fa buona guardia. Proprio al 45’ brivido con la Pro Vercelli, che protesta per un rigore. A inizio ripresa nel giro di due minuti, tra il 7’ e il 9’, tentano Rocco e Pitou, ma Franchi è ancora attento. I biancoblù provano a far salire i giri e Piran manda alto di poco. Nemmeno i cambi operati da Caniato e Sala paiono scuotere la Pro Patria, che reclama poi per un fallo di mano. Alla fine però risolve il lampo ravvicinato di Ferri che apre una speranza per i Tigrotti.

PRO PATRIA-PRO VERCELLI 1-0 (0-0). Marcatore: 38’ st Ferri.