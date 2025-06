Pro Sesto: Nuovi Volti e Ambizioni per la Stagione con Luigi Conte e Paolo Rossi

Cinque nuovi volti in vista della prossima stagione, da affrontare con ambizioni e grandi speranze. Il futuro della Pro Sesto è già cominciato, i cambiamenti partono dai vertici societari, dove arrivano figure di assoluto spessore per "rafforzare la struttura del Club e garantire una gestione sempre più efficace ed efficiente", ma anche per "affrontare con determinazione le sfide future, mantenendo saldo il legame con il territorio e promuovendo una visione del progetto sportivo orientata alla sostenibilità e alla crescita". Così recita il comunicato con cui il club ha ufficializzato l’ingresso nell’organigramma di Luigi Conte, Paolo Rossi, Andrea Painini, Franco Morino e Matteo Simari nell’organigramma societario. Il primo, Conte, ricoprirà il ruolo di Direttore Generale: "Una figura di riferimento nel panorama economico e sportivo nazionale. Presidente ANASF e voce autorevole nel settore della consulenza finanziaria, ha maturato significative esperienze come dirigente sportivo, ricoprendo incarichi apicali in club professionistici quali Palermo, Monterosi, Imolese e Lucchese. La sua presenza segna l’avvio di una fase improntata alla strutturazione e al consolidamento delle dinamiche interne ed esterne del Club". Con lui Paolo Rossi, che assumerà invece l’incarico di Amministratore Delegato. A queste due nomine dunque di esperienza, si aggiungono quella di Andrea Painini (direttore commerciale), Franco Morino (entra a far parte del CdA) e Matteo Simari (Responsabile Unico Settore Femminile).

M.B.