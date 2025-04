Pro Soccer Lab: Tornei di Calcio Giovanile e Beneficenza a Grosseto e Castiglione

Ricominciano i grandi tornei targati Pro Soccer Lab. Da domani al 25 maggio saranno ben otto le categorie impegnate nei tornei.

Si comincia domani con la terza edizione del torneo Pro Soccer Cup che sarà divisa in quattro giornate e coinvolgerà quattro categorie, e che vedrà scendere in campo i Pulcini under 10 in un torneo di otto squadre, sette contro sette. Giovedì 1 maggio, invece, spazio ai Primi calci under 9, con la formula del cinque contro cinque, mentre domenica 4 maggio giocheranno gli Esordienti under 12, in campo nove contro nove, fino ad arrivare a domenica 18 maggio per l’ultimo impegno, quello degli Esordienti under 13, in campo sempre nove contro nove.

Domenica invece, sarà la volta della terza edizione del Memorial Leonardo Mazzei: la società destinerà l’intero ricavato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. In campo i ragazzi, categoria Pulcini under 11, sette contro sette. Il primo Memorial Carlo Zecchini, si terrà dal 9 all’11 maggio e si giocherà in quattro impianti diversi di Grosseto e di Castiglione. A Grosseto saranno coinvolti lo stadio "Zecchini", lo stadio "Nilo Palazzoli" e l’impianto dell’Invictasauro, mentre a Castiglione, nel Centro sportivo Casamorino, si giocherà sul campo Marco Nucci. Infine domenica 25 maggio spazio alla prima edizione del Torneo Coppa del Mondo, dedicata alle categorie Piccoli amici e ai Primi calci under 8, che si giocheranno la mattina al Centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia.