Professione bomber. Galligani spietato. Continua la scalata tra i marcatori

Continua la sua scalata verso la Serie D, la Robur. Continua la sua scalata nella classifica marcatori l’attaccante bianconero Elia Galligani. Tra i giocatori maggiormente impiegati da mister Magrini, l’ex San Donato Tavarnelle, sta inanellando una serie di prestazioni super e trovando continuità a livello realizzativo. Sul numero totale di reti firmate (6 o 7) pende il dubbio sul 2-0 segnato all’Asta, marcatura che rivendica anche Biancon. In ogni caso, Galligani, già capocannoniere della Robur, si sta avvicinando a grandi passi alla vetta della classifica marcatori del girone dove coabitano adesso Bjorn Doka dell’Asta e Adami della Nuova Foiano (8 centri) e quindi alla doppia cifra. L’attacco della Robur si sta confermando, giornata dopo giornata, il migliore del raggruppamento: 23 le reti messe a segno dalla squadra di Magrini, di cui ben 17 tra le mura amiche del Berni. E se l’attacco bianconero è scoppiettante, anche la difesa non fa sconti: sono 7 le reti subite da Giusti in undici turni, che valgono il secondo gradino del podio. Meglio ha fatto soltanto il Terranuova Traiana che ne ha prese 5.