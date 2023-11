Programma e arbitro. Riposo per l’Asta. Al ‘Berni’ dirige. Duranti di Trento Domani l'arbitro Francesco Duranti dirigerà la partita Siena-Baldaccio Bruni, valida per la 13ma giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Gli assistenti saranno Rama e Mongelli. Le altre gare in programma e la classifica attuale sono indicate nell'articolo.