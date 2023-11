Programma e classifica. E’ il 13esimo turno. Bianconeri a +6 sulla Castiglionese La 13ma giornata del campionato di Eccellenza Toscana vede in programma la gara Siena-Baldaccio Bruni. La classifica vede la Robur al primo posto in solitaria, mentre in testa ai marcatori ci sono Bjorn Doka e Adami a quota 8.