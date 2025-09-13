Programma e giornata. E’ il secondo turno. Designato l’arbitro. Lotito di Cremona

Sarà l’arbitro Angelo Davide Lotito della sezione di Cremona a dirigere domani pomeriggio la partita Orvietana-Siena. Gli assistenti saranno Andrea Pelotti della sezione di Bologna e Francesco Lanfredi Sofia, sempre della sezione di Bologna. La gara è valida la seconda giornata del campionato di Serie D, girone E.

Tutti gli incontri del turno andranno in scena alle 15, di seguito le altre sfide: Montevarchi-San Donato Tavarnelle, Camaiore-Prato, Cannara-Seravezza Pozzi, Grosseto-Foligno, Poggibonsi-Follonica Gavorrano, Scandicci-Terranuova Traiana, Trestina-Ghiviborgo, Tau Altopascio-Sansepolcro.

La classifica dopo la prima giornata: Ghiviborgo, Foligno, Terranuova Traiana, Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle, Seravezza Pozzi, Orvietana, Tau Altopascio e Sansepolcro 3; Cannara, Grosseto, Trestina, Prato, Scandicci, Siena, Montevarchi, Poggibonsi e Camaiore 0. I migliori marcatori, dopo la prima giornata, Giordani (Follonica Gavorrano), Bedini (Seravezza Pozzi) e Thioune (Ghiviborgo) con due reti a testa.