Progresso, così fa male. Troppi errori sotto porta

Brutta sconfitta casalinga per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, cade 1-0 contro la diretta rivale per la salvezza Imolese. A decidere l’incontro, poco prima del quarto d’ora della prima frazione di gioco, ci ha pensato una zampata di Rizzi che, appena tesserato dalla compagine imolese, ha subito lasciato la propria impronta sulla stagione.

Ma venendo alla cronaca del match, la prima occasione dell’incontro è di stampo locale: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Sansò, Odalo si libera bene della marcatura e, con un’imperiosa incornata, sfiora il palo alla sinistra di Salgado. Al 13’, però, a trovare il gol del vantaggio è la formazione ospite: su un cross dalla destra di Barnabà, Rizzi si avventa sulla sfera e, con una gran conclusione di controbalzo, fredda Roccia.

Il Progresso non ci sta e, sei giri di orologio più tardi, dopo una super parata di Salgado su Odalo, va vicinissimo al pareggio con un bolide di Calabrese che si stampa sulla traversa. Al 35’, Calabrese libera bene Mascanzoni che, da ottima posizione, calcia debolmente tra le braccia dell’estremo difensore avversario.

A inizio ripresa, i rossoblù di casa rientrano in campo con grande voglia di incidere sulla partita e, al 10’, un colpo di testa di Kola spaventa la porta difesa da Salgado. La band di Graffiedi si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari e, al 18’, una conclusione defilata del neo-entrato Zattoni viene parata a terra dal sempre attento estremo difensore ospite. Sette minuti più tardi è Calabrese a costringere il portiere ospite ad un ottimo intervento per salvare la propria porta.

La pressione locale si fa estenuante e, un minuto più tardi, Calabrese si avventa su un cross di Cavazza, ma non inquadra di un soffio lo specchio della porta. Al 32’, il Progresso si divora una colossale palla-gol per il pari: Zattoni, servito da Calabrese, fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo per Mascanzoni che, da ottima posizione, spara addosso al portiere. Tre minuti più tardi si fa vedere in avanti anche l’Imolese con un pericolosissimo cross di Mattiolo che Rizzi non intercetta di un soffio.

In pieno recupero arriva l’ultima occasione per il pari, ma Mascanzoni, su cross del solito Cavazza, spara di testa fuori dall’altezza del dischetto.